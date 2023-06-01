坂本昌行（54）が22日、都内で、ブロードウェーミュージカル「ファニー・ガール」（9月8〜29日、東京・日生劇場ほか）の制作発表会見に出席した。元宝塚歌劇団雪組トップの女優望海風斗が伝説の女優ファニー・ブライスを演じ、坂本がギャンブラーである夫ニックを演じる。坂本は「活字では『プライドが高く、哀愁漂うハンサムなギャンブラー』とあるんですが、私と1ミリも重ならず、どう演じていこうかと思っています」と、期待を