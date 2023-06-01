平野紫耀（29）、神宮寺勇太（28）、岸優太（30）の3人組Number_iが、コーセー「雪肌精」の新CMに出演することが22日、分かった。スペシャルインタビューも公開された。−今回は昨夏に続いて2回目の“冷やし雪肌精”のCMとなりますが、見どころは？平野今年も冷やし雪肌精の季節がやってきた！ということで。おめでとうございます(笑い)神宮寺夏！まさに夏！って感じですね！平野昨年に続いて2回目の冷やし雪肌精のCM