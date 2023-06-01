平野紫耀（29）、神宮寺勇太（28）、岸優太（30）の3人組Number_iが、コーセー「雪肌精」の新CMに出演することが22日、分かった。昨年に引き続いての出演。今年の「冷やし雪肌精で涼感美白」編では、冷蔵庫で冷やされた化粧水とマルチジェルを取り出す、3人のリアルな夏のスキンケアや、“涼感美白”により肌に冷たい夏が訪れた3人の透明感あふれるクールで涼やかな表情が特徴だ。平野、「自分の肌が“冷やし雪肌精”をゴクゴク飲