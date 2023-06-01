元宝塚歌劇団雪組トップの女優望海風斗が22日、都内で、ブロードウェーミュージカル「ファニー・ガール」（9月8〜29日、東京・日生劇場ほか）の制作発表会見に出席した。波瀾（はらん）万丈の人生を送った女優ファニー・ブライスと、ギャンブラーである夫ニックの物語。64年の初演され、22年にリバイバル版が上演された。ニックは坂本昌行が演じる。宝塚退団後も活躍を続けている望海は「どの作品、どの役でもやってみた後で気づけ