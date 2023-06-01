北海道・厚岸警察署は2026年6月22日、JA釧路太田の元職員の男（56）を業務上横領の疑いで逮捕しました。男は2024年10月13日と21日に、JA釧路太田が業務上預かり保管していた牧草ロール64本を合計64万円で売却し、横領した疑いがもたれています。2025年10月に、男が警察署に出頭して事件が発覚しました。警察によりますと、男は当時JA釧路太田で牛の管理などの業務に従事していて、牧草ロールの仕入れなども担当してい