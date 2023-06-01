北海道・網走警察署は2026年6月22日、網走市の飲食店経営・金沢健司郎容疑者（47）を殺人未遂の疑いで再逮捕しました。金沢容疑者は5月31日午前1時ごろ、網走市南3条西1丁目のビルにある自身が経営する飲食店内で、男性客（40）の頭を金属製工具で殴り殺害しようとした疑いがもたれています。31日午後1時すぎ、被害にあった男性が「叩かれて血だらけになった、犯人は店長だと思う」と警察に通報しました。男性は頭蓋骨を骨折し、全