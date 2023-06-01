【ローザンヌ（スイス）共同】国際オリンピック委員会（IOC）は22日、理事会を開き、フランス・アルプス地域での2030年冬季五輪で、スピードスケートの会場はオランダのヘーレンフェインとすることを承認した。異例の国外開催。