日本が第3戦で対戦するスウェーデンは1―5で大敗したオランダ戦から一夜明けた21日、練習を再開した。試合翌日は公開が通例だが、開始30分で非公開に。地元メディアによると広報は戦術確認等の理由を否定し、「現地に来ている家族が一緒にピッチに下りられるように」と説明したという。練習終了後時点ではミーティングも行われず、プライベートな時間を確保して惨敗したイレブンの英気を養った。日本戦への立て直しが急務とな