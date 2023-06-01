NY株式22日（NY時間14:10）（日本時間03:10） ダウ平均51717.86（+153.16+0.30%） ナスダック26235.42（-282.51-1.07%） CME日経平均先物73185（大証終比：+325+0.44%） 欧州株式22日終値 英FT100 10437.85（+74.58+0.72%） 独DAX 25139.69（+153.87+0.62%） 仏CAC40 8400.11（-21.03-0.25%） 米国債利回り 2年債 4.224（+0.047） 10年債 4.505（+0.052） 30年債 4.94