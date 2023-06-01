現地６月22日、北中米ワールドカップのグループＪ第２節で、前回王者のアルゼンチン代表がオーストリア代表と対戦している。この一戦にスタメン出場したリオネル・メッシは開始９分にPKのキッカーを務めるも、ゴール右に外してしまい、先制のチャンスを逃す。それでも38分、左からのファクンド・メディナの折り返しをティアゴ・アルマダがスルー。これに反応したメッシが左足のダイレクトシュートでネットを揺らした。