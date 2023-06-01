◇米女子ゴルフツアーメイヤー・クラシック最終日（2026年6月21日米ミシガン州ブライズフィールドCC＝6611ヤード、パー72）米ツアー本格参戦2年目の山下美夢有（24＝花王）が5打差逆転で今季初優勝を飾った。7位から出てツアー自己最少の64と伸ばし、通算17アンダーで並んだロッティ・ウォード（22＝英国）とのプレーオフを1ホール目で制した。昨年11月以来の米ツアー3勝目で今季日本勢初勝利。メジャー2勝目を目指す次