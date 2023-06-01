◇米女子ゴルフツアーメイヤー・クラシック最終日（2026年6月21日米ミシガン州ブライズフィールドCC＝6611ヤード、パー72）【記者フリートーク】シーズンを終え、昨年12月に帰国した際「オフにやりたいことは？」と聞いてみた。山下は「日本にいる時間が少なくなったので家族との時間を大切にしたい。去年は福井でカニをたらふく食べたので、今年も食べに行きたい。温泉にも行きたい」と笑顔で答えた。「家族のおかげ
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