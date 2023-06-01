6月23日（火）深夜 2:15〜2:45 放送三四郎小宮おすすめ広島県の旅▼広島流お好み焼発祥の店へ▼絶品お好み焼を目の前で作ってもらい堪能▼小宮、広島のフィクサー竜児のバーで事件？▼気象館で風速20m/秒を3人で体験▼レジェンド岡村VS現役のリアクションスター小宮？▼意外にオラオラ系な小宮の相方・相田▼小宮のおすすめサウナで岡村が初めてととのう？