【ダラス共同】サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会第12日は22日、ダラス競技場などで行われ、アルゼンチンのメッシがオーストリア戦の前半にゴールを挙げ、W杯通算得点を単独最多の17に伸ばした。