アルゼンチンとオーストリアが対戦アルゼンチン代表は現地時間6月22日、北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグ第2戦でオーストリア代表と対戦。前節ハットトリックを達成したアルゼンチン代表FWリオネル・メッシはW杯史上最多ゴールとなる通算17得点目を決めた。メッシは初戦となった16日のアルジェリア戦の前半17分にMFロドリゴ・デ・パウルの縦パスを受けると、ドリブルで運びペナルティーエリアの外から左足のミドル