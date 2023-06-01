現地６月22日に開催された北中米ワールドカップのグループＪ第２節で、前回王者のアルゼンチン代表がオーストリア代表と対戦している。この一戦に、前節のアルジェリア戦（３−０）でハットトリックを達成したアルゼンチンの大エース、リオネル・メッシは先発。９分にはPKのキッカーを務めるも、ゴール右に外してしまい、先制のチャンスを逃す。 それでも38分、左からのアルマダの折り返しに反応。狙い澄ましたダイレク