NY株式22日（NY時間13:06）（日本時間02:06） ダウ平均51723.72（+159.02+0.31%） ナスダック26181.43（-336.50-1.27%） CME日経平均先物73240（大証終比：+380+0.52%） 欧州株式22日終値 英FT100 10437.85（+74.58+0.72%） 独DAX 25139.69（+153.87+0.62%） 仏CAC40 8400.11（-21.03-0.25%） 米国債利回り 2年債 4.224（+0.047） 10年債 4.505（+0.052） 30年債 4.94