日本代表GK鈴木彩艶（23＝パルマ）の市場価値がW杯での活躍により爆上がりしているようだ。GK大国イタリアで2年間、経験を積んだ23歳の守護神を巡っては、世界最高峰イングランド・プレミアリーグのアストンビラやマンチェスターUなどが続々と争奪戦に参戦。最近ではMF田中碧が所属するリーズも獲得に興味を示していると報じられた。イタリアの地元メディアによれば、W杯効果で移籍金も当初の2000万ユーロ（約37億円）から倍の40