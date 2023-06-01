20日のチュニジア戦で2得点を決めたオランダ1部フェイエノールトの日本代表FW上田綺世（27）を巡って、プレミアリーグ勢による争奪戦が繰り広げられる見通しであることが21日、分かった。複数の関係者によると、これから動きが本格化することになるという。オランダ1部で得点王を獲得した日本人ストライカーが、プレミアリーグから熱視線を注がれている。英メディア「TEAMtalk」によると、古豪エバートンがFWの獲得候補として