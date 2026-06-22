恋愛において“優しさ”は大切ですが、本当に大事なのは「恋愛力の高い優しさ」です。単に気配りができるだけでなく、あなたの心を理解し、関係を育てようとしてくれる男性となら、きっと幸せな恋ができるでしょう。そこで今回は、男性の“恋愛力の高さ”がわかる３つのサインを紹介します。感情をきちんと言葉で伝えようとするちょっとしたすれ違いのとき、感情的にならず、言葉を選んで話そうとする男性は恋愛偏差値が高め。「な