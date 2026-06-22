仕事、人間関係、将来への不安。そんな悩みを相談した時、想像以上に真剣に考えてくれる男性いませんか？男性は本命相手ほど「相談への向き合い方」が自然と変わるもの。その違いは、相談中の反応やその後の行動にはっきりと表れます。「とりあえず聞く」では終わらない男性にとって本命相手の悩みは、軽く流せないもの。「それ大変だったね」だけで終わらせず、「何が一番困ってるの？」「いつ頃からそうなの？」と、状況を理解し