浮気する男性は彼女や妻にバレないような対策を色々としているもの。そこで今回は、男性が浮気を隠すために「しがちなこと」を紹介します。｜忘れっぽいことをアピール男性が自分のことを「忘れっぽい」とアピールしてくるなら、それは浮気のための裏工作の１つ。実際、浮気を頻繁に繰り返す男性ほど、普段から「覚えてない」「忘れた」と言いがちで、浮気がバレそうになった時に言い逃れする余地を残そうとしておきます。｜急用が