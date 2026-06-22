朝ごはんはパン派ですか？それともごはん派ですか？ダイエット中になると、「ごはんの方が太りにくい？」「パンは避けた方がいい？」と気になる人も多いはず。ただ実際には、パンだから太る、ごはんだから痩せるというほど単純ではありません。差が出やすいのは、“主食の種類”よりも“その後の満足感”です。今回は、朝ごはんの選び方を整理します。パンは“手軽”だが、内容が軽くなりやすいパンは準備に手間がかからず、忙しい