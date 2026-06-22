「髪型は変えていないのに、なんとなく印象が重たく見える」と感じていませんか？年齢とともに髪質やボリュームは変化します。そのため、以前は似合っていた分け目が、今の自分にはしっくりこなくなっていることもあります。大人世代のヘアスタイルは、長さやカラーだけで決まるものではありません。顔まわりの見え方を左右する“分け目”も、印象を大きく左右するポイントのひとつです。同じ髪型でも“顔の見え方”は変わる分け目