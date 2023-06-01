◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＪ組第２戦アルゼンチン―オーストリア（２２日、ダラス競技場）【ダラス（米テキサス州）２２日＝ペン・岩原正幸、カメラ・山崎賢人】ＦＩＦＡランク１位のアルゼンチンは、同２４位のオーストリアと対戦した。６大会連続出場のＦＷメッシが２戦連続で先発した。開始４分、ＦＷのＬａ・マルティネスがゴール前で倒され、ＰＫを獲得。キッカーを務めたメッシはゴール右へ外し、思わず天を仰