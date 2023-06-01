アルゼンチンとオーストリアが対戦アルゼンチン代表は現地時間6月22日、北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグ第2戦でオーストリア代表と対戦。前節ハットトリックを達成したアルゼンチン代表FWリオネル・メッシは、前半開始早々にPKを得たものの、まさかの枠外へと外し、W杯史上最多得点の更新とはならなかった。初戦となった16日のアルジェリア戦で先発したメッシは前半17分にMFロドリゴ・デ・パウルの縦パスを受けた