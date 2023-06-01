マンチェスター・ユナイテッドは、現在の本拠地『オールド・トラッフォード』からの移転を検討しており、新スタジアム建設のために必要な土地の大部分を確保したようだ。22日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が報じている。報道によると、マンチェスター・Uは10万人を収容するイギリス最大のスタジアム建設を目指しており、今回その建設に必要となる土地の大半を確保することに成功した模様。残る一部の土地に関しても、