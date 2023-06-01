「ドジャース１−１２オリオールズ」（２１日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（３１）はロサンゼルスでのオリオールズ戦に「１番・指名打者」で出場し、二回に中前打。第２子誕生のため１９日の試合を欠場した後、戦列に戻って２試合連続安打としたが、七回に代打が送られて途中交代した。試合は１−１２で大敗した。「父の日」仕様の水色バットで安打を放った。２点を追う二回２死一塁。大谷が２ストライクと追い