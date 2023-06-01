きょうのポンドドルはＮＹ時間にかけて買いが優勢となっており一時１．３２７０ドル近辺まで上昇する場面が見られた。一方、ポンド円は２１４円台半ばに上昇していたが、ＮＹ時間に入って円高の動きが見られており、２１３円台に値を落としている。 ロンドン時間にスターマー英首相が辞任を発表。新首相は９月までに就任するとしている。先週の補欠選挙で当選したバーナム・前マンチェスター市長が