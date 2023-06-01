サッカーの日本代表は２２日（日本時間２３日）、北中米Ｗ杯１次リーグＦ組最終戦スウェーデン戦（米国・ダラス、２５日＝同２６日）へ向けてベースキャンプ地の米国・ナッシュビルで練習を再開させた。４―０で大勝した２０日のチュニジア戦後、移動日となった２２日のオフを経てのトレーニング。練習前には、ピッチ上で集合写真の撮影が行われ、１４日のオランダ戦で左ヒザを負傷したＭＦ久保建英（レアル・ソシエダード）と