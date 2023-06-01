『銀河の一票』（カンテレ・フジテレビ系）最終章前編となる第10話のタイトルは「手紙、約束、銀河の秘密」である。 参考：松下洸平はなぜ視聴者を“虜”にするのか『銀河の一票』で体現した危ういカリスマ性 「チームあかり」で挑む都知事選。声優レジェンド白鳥光留（日髙のり子）のウグイス嬢が乗る選挙カーと離島での遊説が新人候補のあかり（野呂佳代）を押し上げる。道行く人が振り向き、演説のト