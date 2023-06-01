NY株式22日（NY時間12:09）（日本時間01:09） ダウ平均51724.18（+159.48+0.31%） ナスダック26192.24（-325.69-1.23%） CME日経平均先物73115（大証終比：+255+0.35%） 欧州株式22日GMT16:09 英FT100 10437.85（+74.58+0.72%） 独DAX 25139.69（+153.87+0.62%） 仏CAC40 8400.11（-21.03-0.25%） 米国債利回り 2年債 4.226（+0.049） 10年債 4.507（+0.054） 30年債