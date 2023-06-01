◇W杯1次リーグH組スペイン4―0サウジアラビア（2026年6月21日アトランタ）FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグH組でスペインはW杯初先発のFWラミン・ヤマル（18＝バルセロナ）が前半10分に先制点となるW杯初ゴールを挙げ、サウジアラビアに4―0で快勝した。18歳343日での初得点は、W杯史上8番目の年少記録。4大会ぶりの優勝を目指すスペインは今大会初勝利で1勝1分けとした。初戦で格下のカボベルデ相手に0―0だった欧