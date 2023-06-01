カブスは本拠地でのブルージェイズ戦が悪天候のため中止となり、8月6日に延期となった。先発予定だった今永は22日（日本時間23日）の敵地でのメッツ戦にスライド登板することが決まった。メッツは千賀が先発予定で、両投手の投げ合いはメジャー初。今永は今季5勝目を懸けたマウンドで、ここまで0勝5敗の千賀は、7試合目の登板で初勝利を狙う。