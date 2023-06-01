大リーグ公式サイトは21日（日本時間22日）、オールスター戦前日恒例の本塁打競争において「初出場でぜひ見てみたい選手」を紹介し、ホワイトソックス・村上を含む5選手を挙げた。「新しい顔触れが登場するのは、いつだって楽しいもの」と、昨季ア・リーグ新人王に輝いたアスレチックスのカーツやアストロズのアルバレスらとともに村上の名も挙がった。村上は現在、右太腿裏の肉離れで負傷者リスト入りしている。