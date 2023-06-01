◇W杯1次リーグH組カボベルデ2―2ウルグアイ（2026年6月21日マイアミ）アフリカの小国の旋風が続いている。1次リーグH組の第2戦では初出場のカボベルデがウルグアイと2―2で引き分けた。0―0の初戦スペイン戦に続き、優勝経験国から歴史的な勝ち点を奪取。面積は滋賀県と同程度で、人口わずか50万人強の小国の代表を率いるブビスタ監督は「ひとたびピッチに立てば、多くのことが平等になる。世界的な舞台で、相手がどれほ