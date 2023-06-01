現地21日に練習を行った日本代表は現地時間6月21日、北中米ワールドカップ（W杯）のベースキャンプ地アメリカ・ナッシュビルで練習を実施。オフ明けのこの日、練習前には集合写真撮影のためMF久保建英はピッチに姿を現したものの、チーム練習には復帰しなかった。また、体調不良でチュニジア戦メンバー外となっていたFW町野修斗と、チームに帯同しているDF吉田麻也も別メニュー調整となった。久保は現地14日のオランダ戦で後半