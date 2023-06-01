記事ポイント新製品11品番を追加し40ページにリニューアル、2026年6月19日発刊連結用レールで長尺対応、幅細キャリッジでスペース省スペース化を実現デジタル版を無料で閲覧でき、動画コンテンツや課題解決事例も掲載 スガツネ工業が、直動部品の選定・導入を支援する「マルチリニアモーションカタログ No.471A」を2026年6月19日に発刊しました。2025年6月発刊の「No.471」に新製品を追加してリニューアル増刷したもので、製