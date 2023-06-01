「夜間移動」のニーズの高まりに合わせ、東海道新幹線では夜に出発して翌朝に到着するいわゆる「夜行」の臨時列車が1日限定で運行します。JR東海は、8月8日の1日限定で、東海道新幹線の「当日出発・翌朝到着」の特別列車「東海道ルミエールエクスプレス」を運行すると発表しました。この列車は東京駅を8日午後10時に出発し、品川・新横浜に停車したあと、9日午前0時から午前6時までは岐阜羽島駅に停車して夜を明かします。その後、