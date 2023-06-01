6月22日の放送で『サバ缶、宇宙へ行く』（フジテレビ系）は最終話を迎えた。宇宙へサバ缶を飛ばすことを願い、試行錯誤を重ねながら、次の代へ次の代へとバトンを託してきた若狭水産高校、あらため若狭小浜高校海洋科学科の生徒たち。ついに前回、“宇宙サバ缶”が宇宙日本食として認証され、あとはそれが実際に宇宙に向けて飛び立つこと、そして国際宇宙ステーションにいる宇宙飛行士が食すことを残すのみとなった。 参