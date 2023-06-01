【ナッシュビル（米テネシー州）２２日＝岡島智哉】日本代表は、北中米Ｗ杯１次リーグ第３戦スウェーデン戦（２５日・米ダラス）に向け、ベースキャンプ地のナッシュビルでトレーニングを行った。＊＊＊第２戦のチュニジア戦で歴史的大勝（４〇０）を収め、１勝１分けの勝ち点４（得失点＋４）で第３戦に臨む森保ジャパン。すでに決勝トーナメント進出をほぼ手中に収めており、スウェーデンに敗れても１次リーグ突破