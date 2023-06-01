東京・渋谷区の路上で、通行人に胸を触らせるなどした疑いで男女3人が書類送検されました。フリーカメラマンの男（37）と無職の女（27）ら3人は2025年、渋谷区の路上で女が胸を露出した状態で穴の空いた段ボールを被り、通行人に「箱の中身はなんだろな？」などと言って胸を触らせた上、その様子を撮影した疑いなどが持たれています。3人は撮影したわいせつ動画をSNSに投稿して広告収入を得ていたほか、ネットで販売もしていて、こ