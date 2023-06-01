さいたま市で行方不明になっていた高齢女性を発見した嘱託警察犬に感謝状が贈られました。オスのジャーマンシェパードで、「おはぎ号」の愛称を持つバド・オブ・ヤングファイター号と指導士の羽鳥文仁さんと妻の牧子さんは6月3日から4日までの間、さいたま市緑区内の介護施設から行方不明となった女性（80代）の捜索を行い、早期発見に貢献したとして、浦和東署から感謝状が贈られました。おはぎ号は女性の靴の匂いを頼りに捜索に