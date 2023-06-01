気象台は、23日午前1時15分に、レベル３大雨警報を平塚市に発表しました。東部では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【大雨警報（発表中）】■平塚市●レベル３大雨警報【発表】■茅ヶ崎市●レベル２大雨注意報