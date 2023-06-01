ベルギーを公式訪問中の天皇皇后両陛下はシエルニョン城を後にし、首都ブリュッセル北西部にある「ラーケン宮」に到着されました。天皇皇后両陛下は現地時間の22日午後3時すぎ、ベルギーのナミュール県南東部にある王室の別邸「シエルニョン城」から、国王一家のお住まいである首都ブリュッセルの「ラーケン宮」に移られました。両陛下はフィリップ国王とマチルド王妃の出迎えを受け、笑顔で挨拶し、4人で和やかに談笑しながらラー