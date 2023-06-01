イギリスのスターマー首相は22日、辞任する意向を表明しました。イギリススターマー首相「私は労働党の党首を辞任します」辞任する理由についてスターマー首相は「次の総選挙に向けて誰が党のリーダーとして適任かを考え、決断した」と説明しました。スターマー氏に対しては、5月の統一地方選で労働党が大敗し辞任を求める声が強まっていました。注目の後任選びですがマンチェスター市長で先週、下院議会の補欠選挙で当選したア