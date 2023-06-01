● 今日は2026年6月23日。マイナビニュースが毎日「今日の運勢」をお届けします。各星座の総合運・恋愛運・金運・仕事運・健康運におけるランキングとラッキーアイテムを紹介。何かの参考になれば幸いです。☆今日の12星座占い・注目ポイント☆2026年6月23日の12星座占いでは、しし座が総合運1位。これまでよりも多くの人と、これまでよりもいっそう深く、心が通じ合っていると感じられる最高の運気！2位はおひつじ座、3位はてんび