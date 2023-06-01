アルゼンチン本時間23日午前2時、1次リーグJ組第2節で、初戦を白星で飾ったアルゼンチンとオーストリアが激突する。連覇を狙う王者はメッシのハットトリックでアルジェリアに3―0で快勝。一方、29年ぶり出場のオーストリアもヨルダンを3―1で下し、36年ぶりのW杯勝利を挙げた。メッシを軸に高い完成度を誇る王者と、ラングニック監督仕込みのカウンタープレスを武器とする古豪。ともに勝ち点3で迎える全勝対決を前に、両国の特徴