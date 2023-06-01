プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「漬けて焼くだけ！ローストポーク」 「ナスとズッキーニのトマト煮」 「ノンアルコールサングリア」 の全3品。 ローストポークとノンアルコールサングリアは、時間が作る美味しさを味わえます。【主菜】漬けて焼くだけ！ローストポーク 豚ロース肉は下味に漬けてからオーブンで焼くので、やわらかジューシー！下準備は先にしておきましょう。