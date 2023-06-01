アメリカの中央銀行にあたるFRB＝連邦準備制度理事会の元議長、アラン・グリーンスパン氏が22日、亡くなりました。100歳でした。複数のアメリカメディアによりますと、アラン・グリーンスパン氏は22日、パーキンソン病の合併症のため、自宅で亡くなりました。100歳でした。グリーンスパン氏はレーガン元大統領の指名で1987年にFRB議長に就任し、18年あまりにわたり4人の大統領の下で金融政策を担いました。就任から2カ月後に発生し